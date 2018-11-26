رسالة مؤثرة من نجم المصري لمختار مختار

وجه محمد كوفي نجم فريق المصري البورسعيد رسالة مؤثرة لمختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عقب مباراة الفريقين أمس ضمن مباراة الدوري الممتاز.



ونشر كوفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر: صورة تجمعه بمختار أمس عقب اللقاء وعلق: "سعدت كثيرا لرؤية مدربي الأول بمصر.. الشخص الذي اعطاني الكثير من البداية.. ابي الكابتن مختار مختار ربنا يبارك في صحتك وعمرك" ؟



يذكر أن الإنتاج الحربي تعادل سلبيا أمس أمام نظيره فريق المصرى فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز، ويرتفع رصيد الفريق العسكرى إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الرابع، فيما بلغ رصيد نظيره البورسعيدى إلى 14 نقطة فى المركز السادس عشر.

