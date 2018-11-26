الزراعة تكشف المسئول عن أزمة مزاعم تصدير الكلاب والقطط ..فيديو

نفى حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تصدير مصر للكلاب والقطط، قائلًا "بعض الحيوانات تخرج وتدخل مصر بعد اتخاذ إجراءات حاسمة لخروج أو دخول الحيوانات".





وأضاف "عبد الدايم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "مصر لا تصدر الكلاب والقطط، ووزارة الزراعة لا تصدر ولا تستورد إلا باتخاذ إجراءات حاكمة في التصدير والاستيراد للمحاصيل الزراعية والحيوانات الأليفة".





وتابع: "مسموح للراكب المسافر أن يصطحب حيوانين فقط من الكلاب أو القطط بشرط أن يكون الحيوان حامل لجواز سفر وشهادة صحية، ولو سيسافر بأكثر من اثنين لابد أن يكون المسافر حامل سجل للمصدرين".





وأكمل: "أحد الصحفيين التقط الخبر وقال إن مصر تصدر الكلاب والقطط، ولكن هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة ولا نقوم بتصدير الكلاب والقطط للدول التي تأكل تلك الحيوانات".