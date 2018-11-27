الديهي: دم جمال خاشقجي في رقبة تركيا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي و تركيا حاولوا أن يصطادوا في الماء العكرة، عن طريق استغلالهم لحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولكن زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر كانت خير رد على تلك الادعاءات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن قناة الجزيرة خصصت جميع برامجها خلال الفترة الماضية من أجل استغلال حادث "خاشقجي" لتشويه صورة المملكة العربية السعودية.



وقال "الديهي": "الجزيرة خصصت كل برامجها خلال الفترة الماضية لمناقشة قضية خاشقي، مكنش وراهم غير اختلاق أمور العزف على أوتار معينة، وتركيا حاولت نصب فخ للسعودية لكن وقعت هي به، فالسعودية تعاملت مع القضية بشكل جرئ ولم تخجل من الاعتراف من وجود خطأ".



وأوضح "الديهي"، أن تركيا كانت على علم بجريمة خاشقجي قبل ارتكابها، فلماذا لم تتحرك لمنعها؟، قائلا: "دم جمال خاشقجي في رقبة من ارتكبوا الجريمة بتلك الصورة البشعة وفي رقبة تركيا".