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مرأة

لمرضي النقرس..الأكلات الممنوعة و المسموح بها

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
رنا عصمت
نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغية، مرضي النقرس، بعدم تناول الطعام "التيك واى" نهائيا وتجنب تناول اللحم الأحمر والطيور ذات اللحوم الحمراء مثل البط والأوز والحمام وتجنب الجمبرى والتقليل من شرب الشاى والقهوة والمياه الغازية وخاصة الكولا، كما يفضل عدم تناول الحمضيات بكثرة مثل الليمون والبرتقال واليوسفى، كما يفضل عدم تناول العيش السن الذى يحتوى على الردة ويمكن تناول العيش البلدى بعد نفض الردة منه.

أما الأطعمة التى يمكن تناولها فهى الدجاج والسمك البلطى والمكاريل والحبوب الكاملة مثل البليلة والشوفان والفلفل الرومى الملون وزيت الزيتون والخضار مثل الشبت والبقدونس، كما يفضل الإكثار من تناول مغلى البقدونس على الريق يوميا ومن الممكن أن نضيف إليه مغلى الشعير، لأنه يعمل كمدر جيد للبول والذى يعتبر من الأمور الهامة لمرضى النقرس الحرص على تناول مدرات البول.

و قدم النظام الغذائى الذى ينصح باتباعه فيكون كالتالى:

الإفطار:
نصف رغيف عيش منزوع الردة + جبنة قريش مضاف إليها زعتر وحبة البركة وملعقة زيت زيتون أو بيضة مسلوقة ويفضل عدم تناول أكثر من 3 بيضات أسبوعيا حتى لا ترفع نسبة الكوليسترول فى الدم مع الحرص على تناول بقدونس بكمية كبيرة بجانب الطعام وشرب كوب من الشمر المغلى.

الغداء يكون أى من الاختيارات التالية:
1_بلطى مشوى أو 200 جرام مكاريل مشوى أو200جرام سلمون مشوى
2- نصف فرخة مسلوقة أو مشوية
3- مرة واحدة فى الأسبوع لحوم حمراء مسلوقة أو مشوية
وأى من هذه الاختيارات يمكن تناولها مع 4 ملاعق أرز أو 5 ملاعق مكرونة أو نصف رغيف عيش بلدى + طبق سلطة مكون من بقدونس وفلفل ملون شبت كرفس بصل ثوم مضاف إليها ملعقة زيت زيتون وخل تفاح ويفضل التقليل من الطماطم المضافة للسلطة أو عدم إضافتها، إن أمكن.

العشاء:
فاكهة
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