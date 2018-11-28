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توك شو

الليلة.. إدوارد يحيي ذكرى شادية وصباح في القاهرة اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
توك شو
يحيى برنامج القاهرة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي إدوارد، مساء الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف، ذكرى الفنانتين شادية وصباح.

ويحيي الذكرى كل من المؤرخ أشرف غريب والملحن يحيى الموجي والمطربة صابرين النجيلي وفرقتها الموسيقية.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، يذاع من الأحد للخميس ويقدمه كل من الإعلامي جمال عنايت، وإدوارد ، وبثينه توكل، ونانسي مجدي ، واشراف فهيمة احمد واخراج محمد عاطف.
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