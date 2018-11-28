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فن

برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق برومو فيلم Wonder Park مشاهدة عبر اليوتيوب 4 ملايين والذى من المقرر عرضه فى 15 مارس المقبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تدور أحداثه حول June فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة فى الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالى والكلام المضحك والحديث فقط الحديقة فى حالة من الفوضى، تكتشف June قرابة الحديقة التى جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحرى وإعادة الأعجوبة فى بلاد العجائب.

الفيلم من بطولة براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.
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