برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

حقق برومو فيلم Wonder Park مشاهدة عبر اليوتيوب 4 ملايين والذى من المقرر عرضه فى 15 مارس المقبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.





الفيلم تدور أحداثه حول June فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة فى الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالى والكلام المضحك والحديث فقط الحديقة فى حالة من الفوضى، تكتشف June قرابة الحديقة التى جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحرى وإعادة الأعجوبة فى بلاد العجائب.



