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ديني

حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن سب الدين حرام، وعلى الأقربين منه أن ينصحوه في الوقت المناسب وعلى زوجته أن تصبر عليه وقادر الله أن يبدل حاله، وفيما يخص سؤال تكرارا حلف الطلاق عليه الذهاب لدار الإفتاء لإيضاح الأمر.

واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لَمّا كان محتملًا للدِّين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
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