حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق".





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن سب الدين حرام، وعلى الأقربين منه أن ينصحوه في الوقت المناسب وعلى زوجته أن تصبر عليه وقادر الله أن يبدل حاله، وفيما يخص سؤال تكرارا حلف الطلاق عليه الذهاب لدار الإفتاء لإيضاح الأمر.



