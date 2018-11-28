محمد الباز: أحداث فرنسا تتشابه مع ثورة 25 يناير

عرض الإعلامي محمد الباز - خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور - صورة لأحداث باريس الأخيرة التي تتشابه بشكل كبير مع الأحداث في مصر خلال ثورة 25 يناير.



وقال الباز، إن المراقبين السياسيين في العالم يشعرون بوجود تقارب شديد بين الأحداث الفرنسية الأخيرة وما حدث في ثورات الدول العربية عام 2011.



وأكد، أن هناك تضييقا كبيرا على جماعة الإخوان الإرهابية داخل باريس، ما تسبب في تدخلها بالإضرابات والمظاهرات المندلعة هناك، بعد أن طالبت الصحف الفرنسية بالبحث حول أموال جماعة الاخوان الإرهابية في العاصمة الفرنسية.