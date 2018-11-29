10 نجمات تألقن على الريد كاربيت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ظهرت العديد من النجمات هذه الليلة في اليوم الأخير من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة غريبة ومنهم من تألقن في إطلالتها، ومنهم من لم يوفق في اختيار إطلالاتها.



وفيما يلي سوف نذكر أكثر 10 نجمات تألقن على الريد كاربت في فعاليات هذا اليوم.



فقد شاركت مى سليم وشقيقتها ميس حمدان ودانا حمدان، بإطلالة خطفت الأضواء على السجادة الحمراء، وارتدت أروى جودة جمبسوت باللون الجنزارى المطرز، واكستنشن بذيل طويل بأكمام ولكنه مناسب جدًا لها، ويليق بقوامها الممشوق وطولها المميز، مما زاد من أناقتها وشياكتها، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.



وتألقت علا رشدي بفستان cup باللون الأبيض مطرزًا بالذهبي، مع حقيبة سواريه لامعة، والتقطت صور مميزة برفقة زوجها على السجادة الحمراء، وقد ارتدت ناهد السباعي فستان طويل باللون الذهبي، والمصنوع من الدانتيل، بتصميم الكتف وكتف، وقد تخلل الفستان بعض التطريزات باللون الذهبي والزيتي، وقد أبرز التصميم أناقتها الشديدة، واختارت نجلاء بدر فستانا مميزا وأنيقا جمع بين اللونين الذهبي والزيتي، مع حقيبة سواريه مميزة، وتسريحة شعر بسيطة.



كما اختارت ياسمين رئيس، تسريحة شعر جديدة ومميزة بعد أن قامت بتغيير لون شعرها مؤخرًا، واختارت فستانا ذهبيا لامعا بكتف واحد ومزين بحزام بسيط على الخصر، وظهرت إلهام شاهين بفستان أسود مجسم ذو أكمام، مع تطريزات باللون الذهبي على الصدر والأكتاف، مع حقيبة سوداء سواريه أنيقة.



وظهرت لقاء الخميسي بفستان مميز جمع بين قماش القطيفة على الصدر والأكتاف، والتل من الأسفل، كما جاء الفستان مكشوف الظهر، واختارت لقاء تسريحة شعر تعتمد على الكعكة مع ظلال عيون أسود جرئ، وخطفت عائشة بن أحمد الأنظار بفستانها الأسود الأنيق حيث اختارت إطلالة مميزة ومختلفة تمامًا عن بقية النجمات، تتألق بفستان قصير من الأمام بذيل طويل.



وقد ارتدت بوسي فستانا طويلا باللون الرمادي اللامع، والمصنوع من الجلد والذي يكشف عن اكتافها، وقد أبرز التصميم أناقتها ورشاقتها، وتألقت النجمة اللبنانية نور بإطلالة أنيقة ورقيقة على السجادة الحمراء، حيث اختارت نور فستان رمادي من قماش التل، مزين بالفصوص اللامعة أسفل الصدر، منحها إطلالة بسيطة وأنيقة وزادتها جمالًا.



ويذكر أن اليوم هو ختام فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي انطلق منذ قليل، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، وتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وقاموا بالاستعداد بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، وقد دام المهرجان لمدة ٩ أيام، حيث شهد حضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالات الفنانات ، والتي شهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيهم..