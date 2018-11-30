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رياضة

المصري يصرف للاعبيه مكافأة الفوز على إنبي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
حرص مجلس إدارة النادي المصري عقب نهاية مباراة انبي والمصري مساء أمس الخميس على التوجه لمقر إقامة الفريق بأخد فنادق القاهرة وذلك لتهنئة اللاعبين على الفوز بالمباراة والاشادة بالروح القتالية للاعبيه على مدار شوطي المباراة.

وقد تم على الفور صرف مكافأة الفوز بالمباراة للاعبين وكذا الجهاز الفني وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتحفيزًا للجميع قبل مباراة الجزيرة مطروح والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.


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