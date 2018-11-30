أجيري يعترض على زيادة الأجانب في الدوري

تحفظ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، على اقتراح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، عن 4 لاعبين في كل فريق.



كان عدد من الأندية طلب زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري ومنها بيراميدز، وهو ما سيناقشه مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المقبل يوم 6 ديسمبر المقبل.



وتتجه النية داخل اتحاد الكرة إلى رفض زيادة عدد الأجانب، واستكمال المسابقة بالشروط التي بدأت بها.



يذكر أن المنتخب المصري يعاني من نقص في عدد من المراكز بسبب اعتماد الأندية الكبرى على لاعبين أفارقة، وخاصة في مركز المهاجم الصريح، حيث يعتمد الأهلي على المغربي وليد أزارو، فيما يعتبر الكونغولي كابونجو كاسونجو هو مهاجم الزمالك الأساسي.