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أخبار العالم

على هامش قمة العشرين.. طلب من ماكرون لرئيس وزراء اليابان بشأن قضية غصن

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:36 م
ماكرون ورئيس وزراء
ماكرون ورئيس وزراء اليابان
رحيم يسري
أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، اليوم الجمعة، عن أمله في الابقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وقال الاليزيه بعد انتهاء اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين، والذي تزامن مع تمديد اعتقال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، إن تبادل الحديث حول رينو بين الزعيمين كان مقتضبا، مشيرا إلى أن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره، مضيفا أن الرئيس الفرنسي أكد تمسكه بالابقاء على التحالف وكذلك استقرار المجموعة.

واعتقلت السلطات اليابانية غصن في 19 نوفمبر الجاري في طوكيو ضمن قضايا مخالفات مالية، حيث يواجه تهما بينها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.

وقررت محكمة في طوكيو، اليوم، تمديد اعتقال كارلوس غصن حتى يوم 10 ديسمبر المقبل.
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