زلزال قوي يدمر الشوارع في ولاية ألاسكا الأمريكية.. فيديو

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Terremoto de magnitud 7,0 en Anchorage, #Alaska, genera serios daños en carreteras, edificaciones y viviendas. Se mantiene la alerta de tsunami para la costa centro-sur del estado. No se han reportado víctimas.

Vía @NoticiasRCN pic.twitter.com/wuAynKa4i1 — Teleprensa33 (@Teleprensa33) November 30, 2018

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 ريختر، اليوم الجمعة، ولاية ألاسكا الأمريكية، وقد أطلق تحذير "تسونامي" لمنطقة "كوك إنليت" التي تربط "أنكوريدج" بخليج ألاسكا، لكن التحذير أُلغي فيما بعد.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 7 درجات، هز المنطقة الواقعة إلى الجنوب مباشرة من بوينت ماكينزي، وإن مركزه كان على بعد 13 كيلومترا شمالي أنكوريدج، وعلى عمق 43 كيلومترا.وأحدث الزلزال شقوقا في بعض الطرق، وتسبب في تعطيل حركة المرور، وانقطاع بث قنوات تليفزيونية في الولاية، وخرج عدد كبير من السكان من منازلهم ومكاتبهم؛ إذ أثار الزلزال حالة من الذعر في الولاية.ورصدت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلامية، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأضرار البالغة الناتجة عن الزلزال في بعض المتاجر وإحدى المحطات التليفزيونية.