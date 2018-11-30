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برلماني عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي: متأخر جدا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الوزارة برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ليساوي سعر الصرف في البنك المركزي كان يجب أن يطبق من قبل.

وأوضح "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الدولة تستورد "التوك توك" لأنه يعد وسيلة مواصلات لدى المواطنين في بعض الأماكن، وهو مفيد للدولة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).
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