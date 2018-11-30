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أخبار العالم

ماكرون وبوتين يناقشان أزمة سفن أوكرانيا على هامش قمة العشرين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:48 م
ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
رحيم يسري
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بحسب الكرملين.

وتبادل الرئيسان خلال اللقاء، عبارات الترحيب، وأعربا عن أملهما في مواصلة التعاون المشترك بين البلدين، حيث ثمن ماكرون تواجد بوتين في باريس يوم 11 نوفمبر لإحياء مئوية الحرب العالمية الأولى.

وناقش ماكرون مع بوتين الوضع في سوريا، وكذلك الأزمة الروسية مع أوكرانيا؛ بعد حادث السفن الحربية في البحر الأسود، إثر احتجاز موسكو 3 سفن أوكرانية وإلقاء القبض على أطقمها.
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