ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بهذه الطرق.. سرّعي تخمر العجينة في الشتاء

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
انخفاض درجات الحرارة تقلل من تخمر العجينة، وتجعلنا لا نحصل على النتائج المتوقعة من انتفاخ العجين ، وربما نعتقد أن العجينة قد فسدت ولن تصلح للخبز، وينطبق هذا على كل أنواع العجائن المختمرة في الشتاء، والحل هو بعض الحيل للتغلب على درجات الحرارة المنخفضة لتنشيط الخميرة، ذكرها موقع serious eats .

أولًا: اختبري الخميرة
التأكد من جودة الخميرة يجنبك الكثير من الخسائر أثناء عمل العجائن، وغالبًا ما يرجع فشل التخمر، لسوء تخزين الخميرة وليس لبرودة الجو، ولكن في كل الأحوال عليك اختبارها، كالآتي:
قبل أن تضيفي الخميرة للعجينة تأكدي من أنها صالحة، فإذا كنتِ تستخدمين الخميرة الجافة تأكدي، أن الهواء أو الرطوبة لم تتسرب لها، واختبريها أيضًا بضع كمية صغيرة بالماء والملح حتى يظهر بها فقاعات. وإذا كنتِ تستخدمين الخميرة الطبيعية تأكدي أنها لم تيبس بعد، ويمكنك تجربة تفاعلها مع الماء في كمية صغيرة.

ثانيًا: السكر
من المعروف أن الخميرة يضاف لها الملح مع الماء، والبعض يضيف إليها السكر. السكر ليس عنصرا أساسيا في العجينة، ولكن إضافته للخميرة يسرع من نشاطها، ولكن احذري أن يسبب السكر احمرارا وتيبسا لأطراف العجينة سريعًا عند الخبز، وخاصة في عجينة البيتزا، وينصح بإضافة رشة صغيرة منه على الخميرة لتسريع عملها.

ثالثًا: ضاعفي الخميرة
البعض يعتمد طريقة مضاعفة كمية الخميرة، للتغلب على انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، ولكن عليكم الحذر عند اتباع هذه الطريقة، لأن بها مغامرة بعض الشيء؛ فزيادة الخميرة تجعل رائحة العجينة غير لطيفة، وتطغى رائحة التخمر عليها، خاصة في المخبوزات السادة، التي لا توجد بها إضافات تنافس رائحة الخميرة.

رابعًا: تهيئة الجو
إذا كانت درجة حرارة الغرفة أو المطبخ منخفضة بشكل كبير، يمكنكم معادلتها بتشغيل الفرن، وغلق منافذ الهواء لبعض الوقت، وأحيانًا يضع البعض العجينة المغطاة في خزانة المطبخ.
ويمكنكم وضع صينية من الماء داخل الفرن وإشعاله لبضع دقائق، حتى تغلي المياه، ثم اغلقي الفرن وأدخلي العجينة المغطاة بمنشفة جافة، وتأكدي أنها بمأمن عن المياه، وسيعجل بخار الماء وحرارة الهواء داخل الفرن من عملية التخمر.

خامسًا: منشفة دافئة مبللة.
إذا كانت كمية العجين كبيرة والخميرة جيدة ولكنكم ترغبون في تقليل وقت التخمر يمكنكم ترك العجينة على الرخامة في المطبخ أو في وعاء العجن وتغطيتها فقط بمنشفة نظيفة مبللة بماء ساخن، حتى تتخمر.
loading...

ترشيحاتنا

طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

صفعة غير متوقعة لقناة الجزيرة على الهواء خلال قمة العشرين.. فيديو

تعرف على نصيحة أحمد سعد لشقيقه عمرو بخصوص تلاوة القرآن.. فيديو

ننشر الصور الأولى للسائق المقتول في مشاجرة مع ضابط بالمقطم

الرئيس الصيني للأمير محمد بن سلمان: السعودية أساس استقرار الخليج

جماهير الاتحاد السكندرى تقذف جنش الزمالك بـ الحجارة

وزير المالية: لن أمس أي سلعة لمحدودي الدخل

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو

تعليق ساخر من عضو اتحاد الكرة على ترشيح مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019

ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو

اعتداء ومحاولة نزع حجاب شقيقة الطفل السوري جمال ببريطانيا.. شاهد

مطاريد القلعة البيضاء يساهمون في إقصاء الزمالك من البطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟