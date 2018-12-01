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أخبار العالم

الرئيس الصيني للأمير محمد بن سلمان: السعودية أساس استقرار الخليج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:26 ص
جانب من اللقاء على
جانب من اللقاء على هامش قمة العشرين
أحمد قاسم
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمس الجمعة، أن بلاده تدعم المملكة العربية السعودية في جميع سياستها، مؤكدًا أن استقرار المملكة يعتبر حجر الزاوية لإزدهار وتقدم منطقة الخليج. 

وقال بينج، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش انطلاق قمة العشرين في الأرجنتين: "الصين تؤيد بقوة السعودية في حملتها من أجل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي وستبقى مع السعودية في القضايا التي تشمل مصالحها الأساسية".

وأضاف: "استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لإزدهار وتقدم الخليج".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين، بما في ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

كما عقد ولي العهد السعودي لقاء وديا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة.
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