تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الدوريات العربية والأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:





الدوري المصري الممتاز:

بتروجيت X الأهلي - 6:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية





الدوري التونسي:

النجم الساحلي X الصفاقسي - 1:00 مساءً

شبيبة القيروان X الترجي - 1:00 مساءً





الدوري السعودي:

الفتح X التعاون - 4:25 مساءً

الرائد X الباطن - 4:40 مساءً





الدوري الإنجليزي.. 5 مباريات الساعة الخامسة مساءً وهم:

ليستر سيتي X واتفورد

مانشستر سيتي X بورنموث - beIN SPORTS HD 2

نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد

كريستال بالاس X بيرنلي

هيديرسفيلد تاون X برايتون





ساوثهامتون X مانشستر يونايتد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2





الدوري الإسباني:

ريال مدريد X فالنسيا - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3





الدوري الإيطالي:

فيورنتينا X يوفنتوس - 7:00 مساءً - beIN SPORTS 4





الدوري الفرنسي:

موناكو X مونبلييه - 9:00 مساءً beIN SPORTS 6





الدوري الألماني:

فيرد بريمن X بايرن ميونيخ - 4:30 مساءً