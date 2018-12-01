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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت، إقامة العديد من المواجهات المهمة في الدوريات العربية والأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز:
بتروجيت X الأهلي - 6:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الدوري التونسي:
النجم الساحلي X الصفاقسي - 1:00 مساءً
شبيبة القيروان X الترجي - 1:00 مساءً

الدوري السعودي:
الفتح X التعاون - 4:25 مساءً
الرائد X الباطن - 4:40 مساءً

الدوري الإنجليزي.. 5 مباريات الساعة الخامسة مساءً وهم:
ليستر سيتي X واتفورد 
مانشستر سيتي X بورنموث - beIN SPORTS HD 2
نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد
كريستال بالاس X بيرنلي 
هيديرسفيلد تاون X برايتون

ساوثهامتون X مانشستر يونايتد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:
ريال مدريد X فالنسيا - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:
فيورنتينا X يوفنتوس - 7:00 مساءً - beIN SPORTS 4 

الدوري الفرنسي:
موناكو X مونبلييه - 9:00 مساءً beIN SPORTS 6

الدوري الألماني:
فيرد بريمن X بايرن ميونيخ - 4:30 مساءً
بوروسيا دورتموند X فرايبورج - 4:30 مساءً
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