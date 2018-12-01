انفراجة في مفاوضات برشلونة مع نجم باريس سان جيرمان

اقترب أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت شبكة قنوات "راي سبورت الإيطالية، أن رابيو وافق على الانضمام لصفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.



وأضافت الشبكة، أن رابيو سيحصل على راتب 13 مليون يورو سنويًا مع برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت.



وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، مما يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، دون الرجوع لإدارة النادي الفرنسي.

