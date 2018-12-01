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مرأة

شاهد .. فستان خطوبة ابنة طلعت زكريا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
رنا عصمت
احتفلت الفنانة إيمي طلعت زكريا أمس، بخطبتها، على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي، شهد حضور الأهل والأصدقاء.

وتألقت الفنانة إيمي طلعت زكريا بفستان، يتميز نوع قماشته بالشيفون ذات اللون الأحمر، و اعتمدت علي ترك شعرها منسدلًا على كتافيها ، و المكياج البسيط الذي زاد من أبرز ملامحها الجميلة .

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع الفنان سامح حسين، وهي بطولة إيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
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