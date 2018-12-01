موجز البلد| السيسي وصلاح ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا.. ورانيا يوسف تعلق على فستانها المثير للجدل

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كان من أبرز الأخبار، ظهور الرئيس السيسي ومحمد صلاح ضمن قائمة الـ 100 الأكثر تأثيرًا خلال 2018 في أفريقيا.



بالإضافة الى نشر تصريحات الفنانة رانيا يوسف التى تعتذر فيها عن ظهورها بالفستان المثير للجدل.