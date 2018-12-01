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موجز البلد| السيسي وصلاح ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا.. ورانيا يوسف تعلق على فستانها المثير للجدل

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

كان من أبرز الأخبار، ظهور الرئيس السيسي ومحمد صلاح ضمن قائمة الـ 100 الأكثر تأثيرًا خلال 2018 في أفريقيا.

بالإضافة الى نشر تصريحات الفنانة رانيا يوسف التى تعتذر فيها عن ظهورها بالفستان المثير للجدل.
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