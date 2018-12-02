حواس يحكي أسرار الفراعنة بمعهد الجيزة للهندسة والتكنولوجيا.. الإثنين

ينظم معهد الجيزة العالي للهندسة بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات محاضرة لعالم الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس غدا الاثنين في تمام الثانية عشر ظهرا



ويتناول من خلال الندوة أسرار الفراعنة وبناء الاهرامات وأسرار ابو الهول ووداي الملوك والمومياوات الملكية؛ وعن الحفائر التي يقوم بها في الاقصر؛ وعن قصة نجاحه وزيارة المشاهير لمصر.



وتعد هذه المحاضرة اول محاضرات العام للدكتور "حواس"مع طلبة معهد الجيزة للهندسة، وسيزور جامعات مصر للقاء الشباب، حيث يحرص "حواس" على تعريف الشباب والأطفال بالحضارة الفرعونية وكيف صنعوا هذه الحضارة العظيمة وكيف حكموا الدنيا بالعدل.