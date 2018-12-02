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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تعتقل 412 شخصا من متظاهري السترات الصفراء في باريس

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:56 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رحيم يسري
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم، الأحد، أنها اعتقلت 412 شخصا خلال احتجاجات السبت التي نظمتها السترات الصفراء في باريس.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن 378 شخصا منهم وضعوا رهن الاحتجاز للتحقيق معهم، مضيفة أن عدد المصابين بلغ 133 شخصا بينهم 23 من رجال الشرطة.

وشهدت فرنسا السبت، احتجاجات ومواجهات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
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