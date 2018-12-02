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تعليم

وزير التعليم العالي: نستهدف إنشاء 10 جامعات دولية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تصبح رئيس الاتحاد الأفريقي للعام الجديد، مشيرا إلى أنه يتم دراسة مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية، لأهمية تعظيم دور مصر داخل القارة.

أضاف عبد الغفار، في كلمته خلال افتتاح مقر الإدارة المركزية لشؤون الوافدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه من المستهدف إنشاء عشر جامعات دولية في مصر، مشيرا إلى أن الجامعات الجديدة سيتم تدريس فيها مناهج وبرامج جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وأحدث التكنولوجيات.

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تستقبل طلاب وافدين من جميع أنحاء العالم، ويندهش البعض من وجود طلاب وفادين من دول أوروبية، مشيرا إلى أن الجامعات الدولية الجديدة ستمنح الخريجين شهادات من مصر ودولة أجنبية.

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