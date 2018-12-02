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رياضة

معسكر مغلق لـ المقاولون العرب استعدادا لمواجهة بتروجيت بالدوري الممتاز

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:18 م
عماد النحاس
عماد النحاس
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس معسكرا مغلقا بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة بتروجيت 10 ديسمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .

ويستمر معسكر المقاولون العرب لمدة 5 أيام ، فى ظل السعى لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة بتروجيت من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة فى الدورى .

وكان المقاولون العرب نجح فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الفترة الاخيرة والتى كان أخرها الفوز على الأهلى فى الجولة الماضية بهدف جاء عن طريق أحمد علي .
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