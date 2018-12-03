صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

تعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، ومسح الأمراض غير السارية «الضغط - السمنة - السكر- الضغط» هى المبادرة الأكبر في تاريخ البشرية، لمسح مجموعة أمراض أو مرض واحد، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة في العالم .



صدى البلد تواجد داخل مقر غرفة العمليات الرئاسية للمبادرة بمقر وزارة الصحة والسكان بمركز تدريب العباسية لمتابعة عمل فريق العمل والجهود المبذولة في تلك المبادرة.



وقال الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة القومية للكشف وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والجمعة، موضحًا أن هناك ممثلين من كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل في كافة نقاط المسح ومراكز العلاج .



وأكد الشيشيني، في تصريحات خاصة خلال جولة «صدي البلد» بالغرفة، أن هناك أكثر من آلية تم إتاحتها للمواطن لكي يبدي أي ملاحظات أو شكوى خاصة بالمبادرة، أولها من خلال الخط الساخن 15335 أو من خلال الموقع الإلكتروني، وهناك آلية أخرى من خلال متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع : نود التنويه والتأكيد مرة أخرى، أن كافة الخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالمجان، بداية من الكشف والعلاج، مشيرًا إلى أنه من انطلاق المرحلة الثانية، تم مد العمل بمحافظات المرحلة الأولى لمدة شهر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.



وأكد نائب مدير الحملة القومية للكشف وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية، أنه مع اليوم الثاني لانطلاق المرحلة الثانية ومد العمل بالمرحلة الأولى تخطي عدد المفحوصين حتى الآن 12 مليون مواطن، موضحًا أن أكبر محافظة من حيث عدد المفحوصين محافظة البحيرة ، ومن حيث المحافظات الأعلي في تحقيق نسبة المستهدفين محافظة القليوبية بنسبة 78% من إجمالي عدد المواطنين .



وشرح الشيشيني طريقة عمل الغرفة قائلًا: الغرفة الرئيسية متصلة بكافة نقاط المسح ، وعقب الانتهاء من فحص كل مواطن تظهر البيانات الخاصة به على السيستم الرئيسي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة شبه لحظية للنسب التي يتم فحصها والنتائج التي أسفرت عنها.



وأوضح الشيشيني، أن الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس، يتم تحويلها على الفور إلى مراكز العلاج ، فيما يخص فيروس سي ، وفيما يخص الأمراض غير السارية يتم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة بإجمالي أكثر من 200 مركز في مرحلتي المبادرة الأولي والثانية ، وبعدها يتم صرف العلاج بالمجان او من خلال التامين الصحي.



كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص أكثر من ربع مليون مواطن في أول أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".



وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين حتى الآن تجاوز 12 مليون مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.



أوضحت "زايد"، أن هناك قرابة 259 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" أمس السبت، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 84 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ37 ألفا و451 مواطنًا، ثم سوهاج بـ37 ألفا و331 مواطنًا، ثم بني سويف بـ27 ألفا و575 مواطنا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 96% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ90%، مؤكدة أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم مد فترة تنفيذ المبادرة بمرحلتها الأولى في 9 محافظات لمدة شهر آخر، مشيرة إلى أن نقاط المسح ستواصل فحص المواطنين حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.



وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.



يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطنًا، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقًا طبيًا يعملون على فترتين صباحية ومسائية.