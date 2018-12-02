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فن

محمد منير يطرح أولى أغانى ألبومه الجديد طاق طاقية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح المطرب محمد منير أول أغانى ألبومه الجديد "وطن" والتى تحمل اسم "طاق طاقية" وذلك عبر السوند كلود.

والاغنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم، وتعد أولى الأغانى التى ضمها للألبوم.

يذكر ان محمد منير قرر ان يطرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب حيث يطرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم الجديد.
استمع الى الاغنية من هنا 
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