رغم حالة ارتباك يشهدها السباق الرمضاني المقبل.. محمد عادل إمام والزعيم وأحمد السقا ومي عز الدين وأكرم حسني وعلي ربيع أبرز نجوم 2019.. هوجان يظهر الجانب الآخر من محمد إمام والبريمو شعار السقا

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حالة من الارتباك تشهدها السوق الدرامية في موسم 2019، خاصة بعد مطالبة البعض بخفض الأجور، وهو ما رفضه عدد من النجوم أيضًا، فيما يتوقع البعض خروج عدد كبير من النجوم كما يشهد الموسم معدلًا منخفضًا بالنسبة لعدد الأعمال قد لا يتعدى أصابع اليدين.





"صدى البلد" يرصد المسلسلات التي جرى الاتفاق عليها وحجزت مقعدها في السباق الرمضاني المقبل.





هوجان





كشف النجم محمد إمام عن عودته لماراثون دراما رمضان 2019، وأطلق اسم "هوجان" على مسلسله الجديد، مؤكدًا أن العمل من تأليف محمد صلاح العزب، الذي تعاون معه سابقًا في مسلسل "دلع البنات"، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج شيرين عادل.





المسلسل سيجري تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجري حاليا ترشيح بقية الأبطال، ومن المنتظر ترشيح نجمة نسائية لم يتعاون معها إمام من قبل، ويستبعد بطلة أغلب مسلسلاته "تارا عماد"، ويبدو أن إمام سيجسد شخصية المصارع الشهير "هوجان"، حيث إن البوستر الرسمي الأول أظهر عضلاته فقط.





يذكر أن آخر أعمال محمد إمام في دراما رمضان، كان مسلسل "لمعي القط"، الذي عُرض في موسم 2017، بينما يقوم حاليًا بتصوير فيلم جديد يحمل اسم "لص بغداد"، من بطولة النجمة ياسمين رئيس.





البريمو





ويخوض النجم أحمد السقا السباق الدرامي أيضًا من خلال مسلسل بعنوان "البريمو" مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى وتم التعاقد مع الفنانة مى عمر لتقديم دور البطولة النسائية أمام السقا في أحداث العمل بعد تألقها الأعوام السابقة في الماراثون الرمضانى، ويشارك في البطولة أيضًا كل من محمد ممدوح، وصفاء الطوخى وإدوارد وكمال أبورية.





وتدور أحداث العمل حول قضية الثأر في الصعيد، وكان من المفترض أن يقدم السقا هذا المسلسل العام الماضي، ولكن لظروف إنتاجية تم تأجيله لرمضان 2019 بسبب انشغال السقا أيضًا بأعمال أخرى.





كلبش 3





الفنان أمير كرارة قرر أن يخوض السباق الدرامي الجديد من خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والذي يقوم بكتابته المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، ولم يتم تحديد الأبطال المشاركين في المسلسل، خاصة أنه سيشارك عدد من الوجوه الجديدة في الجزء الثالث.





البرنسيسة بيسة





وافقت الفنانة مي عز الدين على تقاضي 3 ملايين جنيه فقط نظير بطولة مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، بدلا من 17 مليونًا قيمة أجرها عن مسلسلها الأخير "رسايل"، في أول استجابة لضغوط شركات الإنتاج على نجوم الفن لتخفيض أجورهم، التزاما بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بعدم شراء حقوق بث أي مسلسل بقيمة تتعدى 70 مليون جنيه.





مي بحسب الشركة المنتجة وافقت على تخفيض أجرها فورًا، من أجل التواجد بين النجوم في ماراثون دراما رمضان 2019، علمًا أن الأعمال الفنية المقرر تقديمها لن يتجاوز عددها 20 مسلسلا فقط، بعدما تراجعت أغلب شركات الإنتاج عن خوض المنافسة، بسبب رفض نجوم الفن تخفيض أجورهم، وخوفا من عدم تسويقها عبر الفضائيات.





يذكر أن مي ستعود إلي اللون الشعبي في مسلسل "البرنسيسة بيسة" حيث تقدم شخصية فتاة من حارة شعبية تتمتع بخفة الظل، ولم يتم الكشف عن أسماء بقية نجوم المسلسل، ولكن النص من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.





عادل إمام





وقرر الفنان عادل إمام عدم خوض معركة مع الرقابة، بعد طلبها العديد من التعديلات على سيناريو مسلسله الجديد "نفسية الرئيس"، وطلب تأجيل تصوير العمل ليشارك في موسم دراما رمضان 2020، على أن يقدم في ماراثون دراما رمضان 2019 مسلسلا آخر، تعكف ورشة كتابة على صياغته الآن، وتحدد موعدًا لبدء تصويره مطلع يناير المقبل.





عادل إمام رفض تمامًا فكرة الغياب عن موسم دراما رمضان 2019، وكان يتمنى أن يجسد في عمله المقبل شخصية طبيب نفسي ومعالج لرئيس الجمهورية، وعمل بالفعل على سيناريو من إعداد الممثل محمود البزاوي، ولكنّ طلبات الرقابة المتكررة بإدخال تعديلات على النص، دفعته للتخلي عن المسلسل، حتى لا يضيّع الوقت، وعاد لتكليف ورشة كتابة تضم محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال، لصياغة مسلسل جديد بأسرع وقت.





أكرم حسني





يقوم الفنان أكرم حسني بالتحضير لمسلسل بعنوان "اسمه إيه"، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، وكان هناك كثير من الأقاويل حول خروج العمل من السباق الرمضاني، إلا أنه نفى فريق العمل فكرة الخروج، مؤكدين استمرار التحضير للعمل وخوضه السباق الرمضاني المقبل.





علي ربيع



