دورة تدريبية لأئمة أوقاف الغربية للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة

افتتحت وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية السادسة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الغربية بالمركز الثقافي، بالمسجد الأحمدي بطنطا.



شارك في الدورة -بحسب بيان الأحد- 150 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف بالغربية، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور ياسر جمال خبير بالمجلس القومي للسكان، والدكتور محمد عبد الفتاح قبيصي، مدير وحدة تنظيم الأسرة بالمستشفى العام بطنطا، بحضور الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وعدد من قيادات الدعوة بأوقاف الغربية، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي، المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.



في بداية كلمته رحب الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بالسادة المحاضرين والأئمة المشاركين في الدورة وحثهم على الحرص والاستفادة من المادة العلمية والثقافية من تلك الدورة المهمة، مبينا أن الشرع لم ينه عن التنظيم بدليل العزل الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم).



وفي كلمته تحدث محمد عبد الفتاح قبيصي، مدير وحدة تنظيم الأسرة بالمستشفى العام بطنطا عن مفهوم تنظيم الأسرة، واصفا إياه بأنه مفهوم حضاري في الإنجاب والمباعدة والتأخير، والحد من الولادات المتكررة لما فيه من الخطر على حياة الأم، موضحا سيادته أنه ينبغي المباعدة بين الحمل والآخر فترة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات لتسترد الأم عافيتها حتى تستطيع القيام برعاية وتربية وليدها.