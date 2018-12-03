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مرأة

بتكلفة لا تتعدى جنيهين حضرى بنفسك كولاجين طبيعى للعناية بالبشرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تخشى الكثير من السيدات الإصابة المبكرة التجاعيد ومحاربتها بطرق طبيعية يمكنك القيام بذلك بقناع سريع التحضير يعتبر كولاجين طبيعى للعناية بالبشرة تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم ل"صدى البلد" ويساعد القناع فى الوقت نفسه على شد البشرة بسرعة لا تتوقعينها .

المكونات:
•ملعقة كبيرة من النسكافيه
•ملعقة كبيرة من الكاكاو
•ملعقة و ½ من الحليب

كيفية تطبيق الوصفة
تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض وتفرد على بشرة الوجه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تجف تمامًا ومن ثم تغسل بالماء الفاتر ثم البارد. ينصح بتطبيق هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.
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