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أخبار البلد

السعودية تستبعد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عدة شروط بشأن إجراءات نقل الكفالة، وتوثيق العقود، واتفاق الأطراف، وذلك لاستبعاد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقلة أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أن هذه الشروط جاءت وفقا للتنسيق مع وزارتي العدل والعمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية، وقد تم تحديد عقوبات للمخالف تصل إلي السجن أو الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال.

يذكر أن وزارة القوى العاملة المصرية تمنع استقدام السيدات "آنسة.. متزوجة" للعمل داخل المنازل تحت أي مسمي "مربية أو مدرسة أو ممرضة خاصة أو عاملة نظافة.. الخ".
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