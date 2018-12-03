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رياضة

الاتحاد السكندري يغلق صفحة الفوز على الزمالك بسبب سموحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
حلمى طولان
حلمى طولان
عمرو الحلواني
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري غلق ملف الفوز على الزمالك والتأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة الجمعة المقبل في إطار لقاءات دور الـ8 من منافسات كأس مصر، وهي المباراة التي يراها الجهاز الفني صعبة للغاية كونها تقام أمام إحدى الأندية الجيدة.

وطالب "طولان" لاعبيه بالتركيز الكامل في المرحلة المقبلة التي يراها صعبة للغاية في ظل المباريات القوية المنتظرة للفريق في مختلف البطولات سواء كأس مصر أو الدوري الممتاز أو البطولة العربية.
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