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أخبار العالم

الكرملين يدافع عن المصافحة الحارة بين بوتين وولي العهد السعودي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:20 م
المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين
رويترز
رد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على سؤال عن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بـ «أن العلاقات الشخصية الجيدة هي أساس التعاون الثنائي الفعال».

وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.
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