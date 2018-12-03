تيريزا ماي: بريكست أهم معركة باقية لي

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إنها كانت مسؤولة عن إتمام صفقة بريكسيت بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مشددة على أنها ستحصل على وظيفة في غضون أسبوعين.



واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مقابلة مع قناة ITV ، عقد استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقل قولها إن «الناس يتحدثون عن تصويت ثانٍ عندما لم نقم بالتصويت لأول مرة ... دعونا نلقي أول صوت».



وجاءت تعليقات رئيسة الحكومة البريطانية بعد استطلاع نشر الاسبوع الماضي كشف أن دعم العوام دعم اتفاقية الخروج من الاتحاد البريطاني قد تفاقمت نسبتهم في الغالب بنحو 27 % منذ أن اعلنت عنها، على الرغم من معارضة الاغلبية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.



وفي في 14 نوفمبر، أصدرت حكومة تيريزا ماي مسودة اتفاق سحب بريكست، وتأتي في جزأين: اتفاق الانسحاب المؤلف من 585 صفحة (نص ملزم قانونًا يحدد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) وبيان من 26 صفحة حول العلاقات المستقبلية (وليس وثيقة ملزمة قانونًا تحدد أهدافًا طويلة الأجل في المملكة المتحدة - علاقات الاتحاد الأوروبي).



ومن بين أكبر الخلافات في الصفقة ما يقرب من 40 مليار جنيه استرليني (أكثر بقليل من 50 مليار دولار) تكلفة «فاتورة الطلاق» التي يتعين على المملكة المتحدة دفعها للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن وضع غير واضح مع الحدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

