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محافظات

محافظ دمياط تشهد ندوة نظرة مستقبلية لتنمية القدرات لمتحدي الإعاقة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:49 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
محافظات زينب الزغبي
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الندوة العلمية التى نظمتها جامعة دمياط بالتعاون مع الجمعية العلمية الطبية المصرية الفرنسية حول حقوق وواجبات متحدى الإعاقة في إطار المجتمع تحت عنوان نظرة مستقبلية لتنمية القدرات وتعزيز المهارات لمتحدى الإعاقة من طلاب وعاملين بالجامعات المصرية والمنعقدة بكلية التربية بمدينة دمياط الجديدة ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة .

وقامت المحافظ يرافقها الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتور فريد إلياس منسق عام الجمعية العلمية الطبية المصرية الفرنسية بافتتاح وتفقد معرض المنتجات اليدوية للأطفال متحدى الإعاقة، كما عقدت الجلسة الافتتاحية للندوة والتى استهلت بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيلم عن متحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة بمصر وكلمة عددا من ممثلى متحدى الإعاقة بدمياط وللبارا أولمبياد.

وأكدت المحافظ فى كلمتها التى ألقتها خلال الندوة اهتمام القيادة السياسية بملف متحدى الإعاقة وذلك منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018"عاما لمتحدى الاعاقة" لافتة إلى تكاتف كافة الجهات بالمحافظة لتذليل كافة العقبات أمام متحدى الإعاقة حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مجتمع يقدر مكانتهم ويؤمن بوجودهم.

كما توجهت الدكتورة منال عوض بكلمة شكر وتقدير لرئيس جامعة دمياط و الجمعية العلمية الطبية المصرية الفرنسية لدعمهم هذه الندوة و حرصهم على توفير كل سبل الدعم لرعاية حقوق أبناء الجامعة من ذوى القدرات الخاصة.

وفى ختام الندوة... قامت محافظ دمياط بتكريم عددا من الأبطال متحدى الإعاقة وكذلك أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة من ذوى القدرات الخاصة، كما قامت سيادتها بالمشاركة في حفل تنصيب أمناء اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي 2019/2018 .
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