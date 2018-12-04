شاهد.. صاحب أطول لسان فى العالم.. يصل إلى جبهته

يأمل سائق حافلة مدرسة فى دولة نيبال جنوب آسيا، أن يصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بفضل قدرته غير العادية على لمس جبهته بلسانه.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يملك ياجيا باهادور كاتوال ، 35 عاما ، من أورلاباري ، نيبال ، أطول لسان في العالم ، حيث يمكنه تغطية أنفه بلسانه وصولًا إلى جبهته.



وتم تحذيره بعدم إظهار مهارته غير العادية في العمل، حيث يشعر الطلاب بالخوف، ما يقوم به.