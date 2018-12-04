شمال سيناء أنقى البيئات لإنتاج الملح الفاخر..تمتلك صرحا صناعيا ومصنعا لتكرير وتعبئة الملح المكرر.. والمحافظ: هدفنا خروج منتج نقي مطابق للمواصفات العالمية

- ملاحة سبيكة صرح صناعي على أرض سيناء لإنتاج ملح الطعام

- افتتاح مصنع لتكرير وتعبئة الملح المكرر يضم 8 ماكينات متطورة

- ارتفاع درجة نقاء الملح طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية





تمتلك محافظة شمال سيناء تميزا بيئيا وطبيعيا إذ تتعرض شواطئها الممتدة على ساحل طوله حوالي‏200‏ كم من بور فؤاد غربا حتى رفح شرقا لأشعة الشمس على مدى العام، فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه الصناعي والزراعي والصحي، مما أعطاها المقومات الأساسية والمكونة للملاحات الشمسية، والتي تعتمد علي البحر في ترسيب الملح، حيث تتركز في نطاق بحيرة البردويل وهي مصدر مياه نظيف ومتجدد‏.وتعد المحافظة من أنقى البيئات العالمية وهذا ينعكس بدوره علي الملح باعتبار أن الملح النقي نتاج بيئة نقية، لذا فإن عملية التطوير للملاحات لها أكثر من هدف فهي استثمار للبيئة النقية وهي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.وقال المهندس عمر الكاشف مدير ادارة المحاجر بالمحافظة إن أشهر الملاحات في مصر هي ملاحة سبيكة الموجودة غرب العريش والتابعة لشركة النصر للملاحات، والتي تنتج ملح الطعام الفاخر الذي يتم تصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال مصانع ملح الطعام، حيث تم افتتاح أحدث مصنع لتكرير الملح بملاحة سبيكة والذي ينتج ملح فائق النعومة، ملح مائدة متنوع الدرجات، وملح مطبخ وملح طبي عالي النقاء وتبلغ التكلفة الإجمالية للمصنع 50 مليون جنيه.كما تم إنشاء مركز تعبئة آلي جديد للملح المكرر ( ملح الطعام ) تضم ( 8 ) ماكينات تعبئة آلية بطاقة إنتاجية 1500 طن / شهر لضمان سلامة وجودة المنتج ودعم مركز التعبئة الالى بعدد 2 ماكينة تعبئة الى تركي بطاقة إنتاجية 60 كيس / دقيقة ومع هذه التوسعات والإنشاءات الجديدة يمكن تنوع الإنتاج وتصديره الي الأسواق الخارجية حسب المواصفات القياسية العالمية.كما تضم قائمة الملاحظات الموجودة بشمال سيناء إلى جانب سبيكة ملاحة "سيناء سولت" "كريستال الإسماعيلية"، "سيناء الدولية"، "الروضة الكفراوى"، "الشركة المصرية لتكرير الملح"، "العجره لتكرير الملح" و"ملاحة القطرات".وأضاف الكاشف أن هناك "10" خطوط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل، كما أن الملح الخام المنتج يصلح لكافة الأغراض، ويبلغ متوسط إنتاج الملاحات بالمحافظة مليون طن سنويا من أجود أنواع الملح في العالم ويتم تصدير جزء كبير منه عن طريق ميناء العريش ودمياط والباقي يتم توزيعه محليًا.وأكد أن شركة النصر للملاحات تعد من الشركات القوية والعتيقة، والتى تحقق أرباحا سنوية مستمرة، حيث يبلغ عدد العمال فى ملاحة سبيكة بالعريش ٧٥٠ عاملا، والطاقة الإنتاجية للملاحة تصل إلى ١.٢ مليون طن سنويا، كما أن ملاحات الشركة تغطى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أنها تصدر عن طريق ميناء العريش إلى دول فى أوروبا وسوريا ولبنان ودول البحر الأبيض المتوسط.وقد تقرر إعادة تشغيل الملاحة خلال الأسبوع الجاري على مراحل لإنتاج الملح بجميع انواعه لتغذية الأسواق المحلية والخارجية بالملح المكرر.وأكد اللواء دكتور عبد الفضيل محمد شوشة محافظ شمال سيناء أن الملح المنتج من ملاحات سبيكة وباقي ملاحات شمال سيناء يتمتع بدرجة نقاوة عالية حيث تمتلك المحافظة تميزا بيئيا وطبيعيا اذ تتعرض شواطئها لسطوع الشمس على مدى العام فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه.وأشار "شوشة" إلى أن المحافظة وضعت شروطا لتطوير الملاحات عند تأجيرها للشركات والمصانع التي تستغلها‏,‏ من بينها عمل دراسات الجدوى بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية‏، والهيئة العامة للتصنيع بهدف إنتاج ملح طعام مطابق للمواصفات القياسية المصرية‏، وعمل التطوير اللازم للتوسعات في الصناعات المحتملة والتي تعتمد على إنتاج الملاحات‏.‏