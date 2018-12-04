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بين الناس

أهالى كفر عوانة بالبحيرة يستغيثون من تراكم القمامة أمام بوابات محطة الشرب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى قرية كفر عوانة التابعة لمحافظة البحيرة، فى رسالة لخدمة قراء موقع "صدى البلد"، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إزالة القمامة المتراكمة أمام بوابات محطة مياه الشرب.

وقال الأهالي فى رسالتهم: "أغيثونا من هذه الكارثة التى تهددنا جميعا أمام بوابات الرياح التوفيقى بقرية كفر عوانة.. كمية زبالة لا حصر لها من قاذورات وحيوانات ميتة أمام البوابات يوميا والتى بعدها محطة مياه للشرب بقرية الرفدان، والتى توزع المياه على جميع القرى المجاورة لها.. أرجوكم أن تجدوا لها حل".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس آب 01006735360.
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