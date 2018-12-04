الإمارات تستضيف مؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي يعقد اجتماعاته خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة رؤساء وممثلين لاتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب والأدباء العرب بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة.





ويترأس وفد مصر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، ويضم الوفد في عضويته كلا من: زينهم البدوى، الأمين العام للاتحاد، وعبده الزارع، رئيس شعبة أدب الأطفال بالاتحاد، والدكتور يونس نوفل، الناقد الأدبي وعضو الجمعية العمومية، وعصام بدر الشاعر، عضو الجمعية العمومية.





وقال حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إنه سيتم خلال المؤتمر التصديق النهائي على النظام الأساس واللائحة التنفيذية للاتحاد بعد التعديلات الجديدة التى أدخلت عليهما لمواكبة العصر والتطورات التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الجديد يعالج الكثير من العوار في النظام الحالي، وكان الهدف من البداية هو الانطلاق بالاتحاد العام إلى مرحلة جديدة في الفعل الثقافي.





وأوضح الصايغ أن النظام الجديد يحافظ على معظم البناء الهيكلي السابق، حيث يترأس الاتحاد أمين عام بالانتخاب، لكنه غير مدة الدورة للأمانة العامة، فجعلها أربع سنوات بدلًا من ثلاث ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.





وأعرب عن ثقته بأن أجواء الإمارات تتيح للكتاب والأدباء والمفكرين العرب فرصة الحوار الحر والفعال، وصولًا إلى نتائج من شأنها خدمة راهن الثقافة العربية، خصوصًا لجهة التحديات والاستحقاقات المحيطة، مشددًا على أن العرب جميعًا، والكتاب العرب في الطليعة، باعتبارهم صوت وضمير أمتهم، أصبحوا على يقين بضرورة وأهمية مواجهة التيارات الظلامية وجماعات الإرهاب والتكفير، خصوصًا تنظيم "داعش" الإرهابي.





يذكر أن القاهرة استضافت المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الماضي، لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للاتحاد، وعلاقة اتحاد كتاب المغرب بالاتحاد العام.