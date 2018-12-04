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الإنتاج الحربى: معروضات أيديكس ستحقق مبيعات جيدة.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:19 م
اللواء محمد العصار،
اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى
آيات احمد
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن جناح مصر فى معرض أيديكس 2018، تشارك فيه الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأضاف العصار، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم عرض منتجات ذات جودة عالية جدًا وعلى مستوى عالمى، مؤكدًا أن المنتجات المعروضة ستحقق مبيعات جيدة وبروتوكولات مع مختلف الدول.

وأوضح أن المعرض يثبت للعالم كله أن مصر بها صناعات دفاعية متميزة تضاهى ما يعرض فى العالم كله.

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