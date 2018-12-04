ولاد البلد يصل إلى مطروح ضمن مبادرة المسرح فى المواجهة

قال المخرج محمد الشرقاوي المشرف على شعبة "مسرح المواجهة والتجوال التابعة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستكمل جولته بنجاح جماهيري لافت بمحافظة مطروح حيث يقدم العرض اليوم بالمدارس التجريبية بمطروح يليها مدن النخيلة، الحمام، والضبعة، ثم النادى الاجتماعى بمطروح.



وتختتم الجولة في 10 ديسمبر الجاري فى قاعة العمد والعشائر بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مايو الماضى، بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأضاف "شرقاوي" أن في هذه الجولة كان التركيز على تقديم العرض داخل المدارس والمراكز التعليمية والجامعة، وذلك في إطار رؤية البيت الفني للمسرح للاهتمام بالجمهور من الطلاب ورفع وعيهم عن طريق المسرح.



جدير بالذكر أن عرض ولاد البلد بدأ جولته بمطروح من الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر الماضي، عرض خلالها في عدة أماكن داخل المحافظة منها النادي الاجتماعي، المدرسة الثانوية الزخرفية المعمارية، بالمحافظة، جامعة مطروح، مركز التعليم المدني، هذا بالاضافة الى تقديم العرض بواحة سيوة، وهى المرة الأولى التى تصل عروض البيت الفني إلى هناك.



يتناول عرض "ولاد البلد" قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، وتأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.