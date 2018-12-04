ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ولاد البلد يصل إلى مطروح ضمن مبادرة المسرح فى المواجهة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
طارق موسى
قال المخرج محمد الشرقاوي المشرف على شعبة "مسرح المواجهة والتجوال التابعة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستكمل جولته بنجاح جماهيري لافت بمحافظة مطروح حيث يقدم العرض اليوم بالمدارس التجريبية بمطروح يليها مدن النخيلة، الحمام، والضبعة، ثم النادى الاجتماعى بمطروح.

وتختتم الجولة في 10 ديسمبر الجاري فى قاعة العمد والعشائر بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مايو الماضى، بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف "شرقاوي" أن في هذه الجولة كان التركيز على تقديم العرض داخل المدارس والمراكز التعليمية والجامعة، وذلك في إطار رؤية البيت الفني للمسرح للاهتمام بالجمهور من الطلاب ورفع وعيهم عن طريق المسرح.

جدير بالذكر أن عرض ولاد البلد بدأ جولته بمطروح من الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر الماضي، عرض خلالها في عدة أماكن داخل المحافظة منها النادي الاجتماعي، المدرسة الثانوية الزخرفية المعمارية، بالمحافظة، جامعة مطروح، مركز التعليم المدني، هذا بالاضافة الى تقديم العرض بواحة سيوة، وهى المرة الأولى التى تصل عروض البيت الفني إلى هناك.

يتناول عرض "ولاد البلد" قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، وتأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.
loading...

ترشيحاتنا

طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك

تنفيذ حكم الإعدام فى 5 متهمين بقضايا قتل عمد بينهم سيدة بالمنيا

منى هلا في حوار لـ صدى البلد: ليل خارجي نقطة تحول في مسيرتي الفنية.. ودور فتاة الليل تحد كبير بالنسبة لى في عالم السينما.. ولست راضية عن أعمالي الفنية السابقة

لازم تهرب يا ولدي.. الشاويش عطية هرب من نار الثأر ليرسم الضحكة على الوجوه

نهال نبيل تكشف سبب اختفائها بعد تتر مسلسل سارة.. فيديو

حقيقة زيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركي

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة توقيع اللاعب لـ بيراميدز.. فيديو

أمن الجيزة يكشف عن عصابة سرقة السجائر والتونة من محلات الهرم

شطة يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأهلى

السترات الصفراء تنتصر على ماكرون وتجبر باريس على التراجع

برلماني: قرار إزالة الملاعب الخماسية تعسفي ووزارة الرياضة أهملت في تطوير مراكز الشباب

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

شاهد.. آثار مصرية ستباع اليوم في مزاد سوثبي بلندن

العصار يستقبل وزير دفاع الكاميرون ومدير مركز الملك عبد الله الثاني بمعرض إيديكس‎

فيديو

رسالة رئيس الوزراء الفرنسي للمواطنين المحتجين على الضرائب .. فيديو
المنباوى: هذا علاج فرط النشاط والحركة عند الأطفال .. فيديو
اللواء سعد زغلول: مصر نافست معارض عالمية تقام منذ عقود في عام واحد ..فيديو
رئيس وحدة المشاركة يتوقع مساهمة القطاع الخاص بـ20% في الموازنة.. فيديو
كمال عامر: مصر تسير بخطوات ثابتة في تطوير صناعة الأسلحة العسكرية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟