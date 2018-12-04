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تعليم

المستشار الثقافي البوليفي يشهد مهرجان سينما دول الألبا بألسن عين شمس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتحت د. يمني عزمي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس ثاني فعاليات مهرجان اسبوع "سينما دول الألبا"، خلال عرض فيلم بوليفي بعنوان "جبال الإنديز تؤمن بقوة الأرض " ، و الذي ينظمه القسم للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية د.مني فؤاد عميد الكلية، وإشراف د. عائشة سويلم رئيس القسم، وبحضور روبين بيداوري المستشار الثقافى البوليفي بالقاهرة، و لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب القسم.

وخلال كلمتها أوضحت د.يمني عزمي أن الندوة تأتي في إطار رفع كفاءة طلاب القسم و تعريفهم بالثقافة البوليفيه والدول المتحدثة بالإسبانية، وتستهدف الندوة أيضًا ممارسة اللغة الإسبانية من خلال التحدث بها مع أهلها والاطلاع علي ثقافته من خلال الأفلام السينمائية المطروحة.

بينما أكد روبين بيداوري المستشار الثقافى البوليفي بالقاهرة علي أن التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين يتبلور من خلال تلك المهرجانات.

وأضاف أن عرض الافلام البوليفيه لطلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس ينتج عنه تبادل للأفكار وتعريف الطلاب بالثقافة البوليفية وجوانب الحياة الإجتماعية بها ؛ بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب الدارسين للغة الإسبانية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدًا على أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين من خلال وزارتي الثقافة.

وشدد علي أن التبادل الثقافي بين البلدين يتبلور عن طريق الأفلام السينمائية لأنها مرآة تعكس الحضارات، وتناقش مختلف مناحي الحياة والثقافة وتستعرض طبقات المجتمع المختلفة، وتابع حديثة مشيرًا إلى التشابه بين الشعبين المصري و البوليفي في العديد من النقاط الحضارية، والاجتماعية.

وأشار الي أن الفيلم الذي تم عرضه يحمل اسم "جبال الإنديز تؤمن بقوة الأرض"، وهو فيلم درامي يستعرض جوانب الحياة الاجتماعية لسكان تلك المنطقة والطبقات الإجتماعية بها من خلال اعتقادهم في قوة الأرض و ما تهبهم من موارد قادرة علي حمايتهم، خاصة عمال المناجم ودور تلك المناجم في دفع عجلة الاقتصاد البوليفي.
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