فيديوجراف| انطلاق الأتوبيس الذكي بشوارع العاصمة





انطلق الأتوبيس الذكي منذ أيام بشوارع العاصمة، والذي تقوم بتشغيله شركة مواصلات مصر بالتعاون مع هيئة النقل العام بهدف تقديم خدمة جديدة متميزة مع توفير سبل الراحة لأبناء القاهرة.



وتشمل المرحلة الأولى 56 مركبة ممثلة في 16 أتوبيس و40 ميني باص مزودة بمنظومة إلكترونية تدار باحترافية، وتتميز الأتوبيسات الجديدة بأنها مكيفة على مدار العام وتعمل من خلال مخرجين أحدهما للصعود والآخر للنزول، كما أنها مزودة بشاشة للدفع الإلكتروني وإنترنت مجاني (wi fi) وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية.



ولمعرفة المزيد عن الاتوبيس الذكي يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.