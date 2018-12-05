تحذيرات من تسونامي إثر زلزال بقوة 7.5 ريختر جنوب المحيط الهادئ

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة في جنوب المحيط الهادئ تقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة.
وذكر المركز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 168 كيلومترا شرق منطقة "تدين" بكاليدونيا الجديدة وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية نتيجةالهزة الأرضية القوية.
وبعد حدوث الزلزال أصدرت هيئة مراقبة الأمواج في كاليدونيا الجديدة تحذيرات بشأن احتمالية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في المنطقة.