طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

لا تستغنى ربة المنزل عن وجود الطاسة الحديدية بالمطبخ، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء عليكِ الانتباه لبعض الخطوات قبل أن تضعي أول طعام في طاستك الحديدية، وهي عملية تغليف وتحميص الطاسة، كشف عنها موقع "هيلث"، وهذه العملية تحتاج للأدوات التالية:

- زيت

- فرن

- ورق ألمونيوم

- فوطة قماشية



في الطاسات الحديثة عليك فقط شطفها بالماء والصابون وتجفيفها قبل القيام بعمليها تحميصها في الفرن بالزيت، ولكن في حالة كانت الطاسة قديمة وصدئة، علينا البدء بنزع الصدأ عنها أولًا.



الطريقة الأولى:

املئي الطاسة بالخل الأبيض واتركيه فيها لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

استخدمي سطحا خشنا كاللوف لكحت الطبقة الصدئة عن المعدن.



الطريقة الثانية:

إن كانت الطاسة كبيرة، تصنع عجينة خفيفة من الملح وعصير الليمون، ويغطى بها السطح.

يرش الملح أولًا ثم يسكب عليه عصير الليمون، على أن يغطى به السطح كله.

يترك الخليط على الطاسة من ساعتين إلى 4 ساعات.

يكحت الصدأ باستخدام سطح خشن كاللوف.



طرق أخرى: عجينة الماء والبيكنج صودا مع فرشاة الأسنان من الأساليب التي يفضل استخدامها مع الصدأ في أدوات الطعام، ولا يفضل استعمال كيماويات الصدأ المخصصة لأدوات لا تتعامل مع الطعام.



بعد إزالة الصدأ وغسل الطاسة بالماء والصابون تأتي مرحلة التحميص أو التغليف:

- سخن الفرن على 180.

- غسل الطاسة أولًا بالصابون والماء الدافئ ثم تركها حتى تجف وحدها.

- استخدمي نوع الزيت الأنسب لك، ويفضل الزيت النباتي. تحتاجين إلى سكب ملعقتي طعام من الزيت داخل الطاسة.

- استخدمي قطعة قماشية نظيفة، يمكن أن تكون ملابس قديمة أو فوطة مطبخ نظيفة، استعمليها في دهن الزيت في كل اتجاهات الطاسة من الداخل.

- لا تنسى خارج الطاسة كما فعلت في داخلها، الهدف عمل غلاف للطاسة من الزيت من كل الاتجاهات.

- تفرد طبقة من الفويل في الرف الأخير للفرن.

- في الرف المتوسط توضع الطاسة مقلوبة على وجهها للأسفل وتترك داخل الفرن لمدة ساعة.

- أغلقي النار على الطاسة ودعها تبرد داخل الفرن تمامًا قبل أن تخرجيها.



أنتِ بحاجة لتكرار هذه الخطوات عندما تبدأ طاستك في لصق الطعام بها، أو تظهر عليها علامات الصدأ مرة أخرى، فمن أهداف هذه العملية جعل الطاسة ناعمة ولامعة ومنع التصاق الطعام بها، كذلك تحميها طبقة الزيت من وصول الصدأ إليها مرة أخرى.



كذلك من فوائد هذه العملية، إطالة عمر الطاسة، ومقاومتها للخدوش، وجعل تدميرها أو التسبب في تلفها مهمة شديدة الصعوبة ونادرة الحدوث.