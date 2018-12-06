دليلك لتنظيف حوائط المنزل والبوتاجاز بأقل مجهود.. ووصفة طبيعية لاستبدال مستحضرات التنظيف

حيلة فعالة لتنظيف كل نوع من الحوائط

البيكينج بودر يساعد على تنظيف البوتاجاز

استخدام الخل لتنظيف وتعقيم المنزل بالكامل

تنظيف ورق الحائط

تنظيف الحوائط الخشبية

تنظيف الحوائط غير المطلية

دليلك الكامل لتنظيف الفرن بسهولة

التنظيف الذاتي بالحرارة

التنظيف بالبخار

لكل منزل حائط مختلف، فهناك الحوائط المطلية، أو الحوائط الخشبية، وحتى الحوائط المغطاة بورق الحائط، ولكل منها طريقة تنظيف مختلفة تماما عن الأخرى، وهو ما قدمه موقع «wikihow»، ونستعرضه خلال السطور التالية:بعض السيدات يلجأن إلى ورق الحائط لإضافة مظهر جمالي إلى الحوائط، أو لإخفاء البقع التي تظهر مع مرور الزمن، إلا أنهن يجدن صعوبة كبيرة في تنظيفه.ويمكن تنظيف ورق الحائط بكل سهولة عن طريق استخدام قطعة من القماش، لإزالة الغبار والأتربة من عليه أولا، ثم استخدام الماء الدافئ المضاف له الصابون، أو القليل من حمض الأمونيا.كما يمكن استخدام قطعة من القماش المغموسة في الماء والخل الأبيض، ثم الماء الدافئ لتنظيف ورق الحائط أيضًا.عند تنظيف الحوائط الخشبية يجب أولا استخدام إحدى المقشات، لإزالة الأتربة والغبار من عليها.يمكن بعد ذلك استخدام الماء الدافئ والصابون لتنظيف الحائط بالكامل، أو إعداد خليط يحتوي على نصف كوب من الخل المضاف إلى إناء به ماء، وباستخدام إحدى المناشف يمكننا التعامل مع كل بقعة على حدة، ثم في النهاية ننظف الحائط باستخدام الماء فقط.الحوائط غير المطلية دائما ما تحمل أتربة أكثر من غيرها، لذلك علينا قبل البدء في تنظيفها أن نغطي كافة قطع الأثاث وإزالة السجاد من الغرفة بالكامل، ثم استخدام المقشات لإزالة الأتربة من عليها.بعد ذلك يمكننا تنظيف الحائظ باستخدام الماء الدافئ وقطعة من الإسفنج، ولكن علينا الحرص على أن تكون عملية التنظيف من أسفل إلى أعلى.هذه الخاصية ترفع درجة حرارة الفرن لأقصى قوة ممكنة، وتستمر لساعتين تقريبا، يحرق فيها الفرن تماما كل بقايا الطعام، فتتحول إلى رماد راقد في القاع، يسهل مسحه بقطعة قماشية بعد أن يبرد الفرن.وبينما تبدو هذه الطريقة فعلا في غاية البساطة إلا أن لها بعض المساوئ التي علينا ذكرها لك:- درجة حرارة عالية كهذه لا يمكن معها استعمال أي منظقات داخل الفرن.- فكرة تواجد شيء بهذه الحرارة ولهذه المدة في المطبخ يحوله إلا مكان خطر على الأطفال والحيوانات الأليفة.- يسحب الفرن كمية كبيرة من الكهرباء أثناء هذه العملية.- هناك طعام يحترق بالداخل وبالتالي عليك توقع بعض الرائحة غير المرغوب فيها.- بعض النوعيات غير الشهيرة أو غير متقنة الصنع من الأفران، قد تنفجر أو تتلف أزرارها مع تلك الدرجة العالية جدا للحرارة.وفي المقابل هناك خاصية أخرى للتنظيف الذاتي أكثر أمانا قد تكون متوافرة بجهازكفكرتها بسيطة، وتعمل في درجة الحرارة العادية لطهي أي شيء، تذوب الدهون وبقايا الطعام ببخار الماء، وتستغرق ساعة واحدة تقريبا، ولن تحتاج لغير قطعة قماش تمسح بها الفرن بعد انتهائه من تنظيف نفسه.إن لم تكن هذه الخاصية متاحة في فرنك، فليس هناك أسهل من صنعها بنفسك، عليك فقط أن تختاري إناءً مناسبا لدخول الفرن، وبداخله الماء، واتركه يمر بعملية طهي عادية مدتها ساعة.وصفة طبيعية لاستبدال مستحضرات التنظيف:المكونات:- باكينج صودا- خل- بخاخة- مياهالخطوات:- غطي قاعدة برشة من الباكينج صودا.- باستخدام بخاخة رش القاعدة بالخل لصناعة طبقة من الرغوة.- اتركي الرغوة لأطول فترة ممكنة وتأكدي من إبقائها رطبة عبر إعادة رشها بالخل كل فترة.- لجوانب الفرن، استخدمي المياه والباكينج صودا في صنع عجينة تغطي بها جانب الفرن.- رشي العجينة بالخل واتركيها تعمل لأطول وقت.- للخطوة الأخيرة: نظفي الفرن باستخدام الماء الساخن جيدا.ملحوظة هامة: لا تستخدمي هذه الطريقة إن كنتِ تنوين استعمال التنظيف الذاتي بالحرارة، فمن شأن المركب مع الحرارة أن يتلف الطبقة الخارجية في فرنك.