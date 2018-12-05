مجلة الجوبة تحتفي بـ إبراهيم أصلان وفوزية أبو خالد

يحتفي العدد 61 من مجلة "الجوبة" الثقافية التي تصدر عن مركز عبدالرحمن السديري، في منطقة الجوف في السعودية بالذكرى السابعة لرحيل الكاتب المصري الكبير إبراهيم أصلان، التي تحل يوم 7 يناير المقبل.



ولوحة غلاف هذا العدد هي للفنان هادي ضاحي العازمي وتصور مئذنة مسجد الخليفة عمر بن الخطاب في الجوف.



ويتضمن العدد ملفا عن الشاعرة والأكاديمية السعودية فوزية أبو خالد، شارك فيه: خالد أبو رمضان، محمد خضر، عبدالله السفر، محمد خضير، محمد العامري، نبيلة الحمد، د.هناء البواب، وحوارا معها أجراه عمر بوقاسم.



وخصص رئيس التحرير إبراهيم الحميد افتتاحية العدد عن تجربة فوزية أبو خالد مؤكدا على الحكمة والوطنية التي وسمت شخصيتها، كما أنها في قصائدها وحكاياتها التي تكتبها، أو في مقالاتها، كانت مجددة وشجاعة، تتسم بالطموح والتحدي لمختلف الظروف.



ويستعرض العدد مؤتمر "أدوماتو" الثالث المنعقد بمدينة عمان الأردنية تحت عنوان "المياه عبر العصور في الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية" برعاية مركز عبدالرحمن السديري الثقافي.



وفي باب "دراسات ونقد" نقرأ موضوعات: "واحة دومة الجندل التاريخية والتسجيل في التراث العالمي" للدكتور سعيد بن دبيس العتيبي، و"شرنقة الحلم الأصفر بين تأويل المشهد السياسي ودرامية المشهد الاجتماعي" لرانيا مسعود.



وفي العدد قصص "ساعي البريد" لحليمة الفرجي، "اللعنة" لعمار الجنيدي، "سجن بلا قضبان" لمحمد المبارك، وقصائد "أسود الحزم" لملاك الخالدي، "خدعوك" لمحمد عسيري، "عشقتك" لخلف عناد الشافي، "وحيد حياتها" لعبد الرحمن العتل، "يا حائر الرأي" لمجدي الشافعي، "لحظة وداع" لسعاد الزحيفي، "مفاتيح العقول" لعيادة خليل، "يا غادتي" لأحمد المتوكل النعمي، "ثكل على كاهل أرملة" لموسى الشافعي، "قلبي يحن" لمحمود الرمحي، و"هزيم الرعد" لعبد الهادي الصالح.



وفي الترجمات: "الخيال العلمي" ترجمة خديجة حلفاوي.. وفي العدد تحقيق بعنوان "الدراسات الحديثة تؤكد تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على مخ الإنسان وتطوره".



وفي "نوافذ"، نقرأ مذكرات الموسيقي الروسي ديمتري شوستاكوفيتش في إمبراطورية الرعب؛ لليلى عبدالله، و"جدلية الأدب والفن من خلال بلزاك" لسعيد بو كرامي.