ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

استعدادات قوية لـ منتخب مصر للكرة الشاطئية لمواجهة المغرب السبت

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
يسري غازي
يجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق استعدادات قوية لمواجهة نظيره منتخب المغرب يوم السبت المقبل فى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى شرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.

ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، أما المجموعة الثانية فضمت السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا.

ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب فراعنة الشاطئية على قائمة من اللاعبين ضمت كلا من.

عبدالعزيز صباح. محمد فوزى مصطفي احمد. مصطفي سمير. مصطفي على أحمد الشحات. هيثم عاطف. كريم سيد. عبد الرحمن حسن. محمد عبد النبي. الحسيني طه. حسان محمد
loading...

ترشيحاتنا

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

كلوب: ساديو ماني يعاني من جرح قطعي ولن يشارك في المباراة المقبلة

باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة بدر

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو

الاستعلامات عن فستان رانيا يوسف: عرض الصورة كاملة من مختلف جوانبها أساس المهنية

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

إسرائيل تكشف تفاصيل نفق حزب الله داخل أراضيها.. فيديو وصور

وزيرة التخطيط: معدل الإنجاب في مصر شهد زيادة كبرى منذ 2005

أول مرشحة لرئاسة تونس لـ صدى البلد: هؤلاء يدعمونني.. وتعرضت لمضايقات بعد إعلان ترشحي

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

فيديو

شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن
الوزراء ينفى خصومات المعلمين.. أبرز أخبار الصحف الصادرة اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو
باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟