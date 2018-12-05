استعدادات قوية لـ منتخب مصر للكرة الشاطئية لمواجهة المغرب السبت

يجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق استعدادات قوية لمواجهة نظيره منتخب المغرب يوم السبت المقبل فى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى شرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.





ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر، أما المجموعة الثانية فضمت السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا.





ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب فراعنة الشاطئية على قائمة من اللاعبين ضمت كلا من.



