طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو

أفاد اللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، بأن إنتاج الشركة لا يقتصر على المنتجات الخاصة بالجيوش فقط، ولكن هناك منتجات مدنية يستفيد منها المواطن المصري في حياته اليومية، على رأسها؛ تكنولوجيا الإضاءة بالليد، وأنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكهرباء في مصر.



وأشار "بدوي" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن معرض "إيدكس 2018" قد عرف الشعب المصري والعالم أجمع مدى التقدم الذي حققته مصر في الصناعات العسكرية.



وقال "بدوي" إن المنتجات المصرية من العتاد العسكري تخضع للمواصفات العالمية وبالتالي يتم تسويقها عالميًا، مشيرًا إلى أنه من خلال المعرض تم تبادل الخبرات مع الشركات المماثلة لهم بمختلف الدول.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، أن الصناعات العسكرية المصرية لا تقل جودة عن مثيلاتها العالمية.