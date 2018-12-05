ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:18 م
اللواء طه بدوي
اللواء طه بدوي
ندى فتح الله
أفاد اللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، بأن إنتاج الشركة لا يقتصر على المنتجات الخاصة بالجيوش فقط، ولكن هناك منتجات مدنية يستفيد منها المواطن المصري في حياته اليومية، على رأسها؛ تكنولوجيا الإضاءة بالليد، وأنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكهرباء في مصر.

وأشار "بدوي" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن معرض "إيدكس 2018" قد عرف الشعب المصري والعالم أجمع مدى التقدم الذي حققته مصر في الصناعات العسكرية.

وقال "بدوي" إن المنتجات المصرية من العتاد العسكري تخضع للمواصفات العالمية وبالتالي يتم تسويقها عالميًا، مشيرًا إلى أنه من خلال المعرض تم تبادل الخبرات مع الشركات المماثلة لهم بمختلف الدول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، أن الصناعات العسكرية المصرية لا تقل جودة عن مثيلاتها العالمية.
loading...

ترشيحاتنا

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

الغيابات تضرب الجونة قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز اليوم

أول مرشحة لرئاسة تونس لـ صدى البلد: هؤلاء يدعمونني.. وتعرضت لمضايقات بعد إعلان ترشحي

نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجيه في يناير

6 طرق سهلة يمكنك بها اكتشاف الشخص الكاذب

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة بدر

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

العاصمة الإدارية تدرس المشاركة مع مطورين على قطعتى أرض بمساحة 2000 فدان

السعودية تحظر حمل الباور بانك على متن طائراتها

حماس تتسلم الدفعة الثانية من التمويلات القطرية بهذا التوقيت

رقم صادم.. تعرف على قيمة فاتورة صيانة استاد القاهرة.. فيديو

شاهد.. أقوى تقليد لتوفيق عكاشة وأيمن الكاشف من الفنان ياسر الطوبجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟