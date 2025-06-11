وزيرة العمل الفلسطينية تشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وتوجّه الشكر للرئيس السيسي|فيديو

أعربت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لسياسات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدة أن الموقف المصري يُجسّد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية.

وأشادت خلال مقابلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية ووزارة العمل المصرية لنظيرتها الفلسطينية، خصوصًا في المحافل الدولية، حيث يُمثل هذا الدعم ركيزة أساسية في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأكدت عطاري وجود تنسيق دائم وتواصل مستمر بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها المصرية، في إطار التعاون المشترك لتطوير قضايا العمل، والدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل الاحتلال.

الحرية والاستقلال

وشددت الوزيرة على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا، مشيرة إلى أن هذا الدعم يُعد امتدادًا للموقف المصري التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

